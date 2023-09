LIVE Inter-Fiorentina 0-0

Il 3 settembre, alle ore 18:30, presso lo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano, si terrà l'attesissimo match- Fiorentina, valido per la terza giornata del campionato di Serie A. Scopriamo ...L'ha vinto senza subire gol le prime due partite di questo campionato: la formazione nerazzurra non inizia un torneo di Serie A con tre vittorie nelle prime tre collezionando tre clean sheets ...Commenta per primo La terza giornata del campionato di Serie A riparte con due sfide alle 18.30: insieme ad- Fiorentina, all'Olimpico Grande Torino' la formazione di Ivan Juric ospita il Genoa in un match che per i padroni di casa ha già una certa valenza , considerando il solo punto conquistato ...

In campo Inter-Fiorentina 0-0 LIVE e Torino-Genoa 0-0 LIVE, per la terza giornata del campionato di calcio di Serie A. Inzaghi avverte l'Inter: 'Con la Fiorentina è sempre dura' Non c'è due senza tre ...INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. In panchina: 40 ...