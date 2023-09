LIVE Inter-Fiorentina 0-0 | tentativi di Dimarco e Thuram

Allo stadio Giuseppe Mezza, il match valido per la terza giornata della Serie A 2023/24 trae Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Giuseppe Meazza,e Fiorentina si affrontano nel match valido per la terza giornata della Serie A 2023/24.- Fiorentina 0 - 0: sintesi e moviola Fischio d'inizio - Si ...Il 3 settembre, alle ore 18:30, presso lo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano, si terrà l'attesissimo match- Fiorentina, valido per la terza giornata del campionato di Serie A. Scopriamo ...L'ha vinto senza subire gol le prime due partite di questo campionato: la formazione nerazzurra non inizia un torneo di Serie A con tre vittorie nelle prime tre collezionando tre clean sheets ...

2' - Christensen chiamato oggi da Italiano tra i pali cerca di impostare l'azione con i piedi poi sceglie il lancio lungo. 1' - VIA!! LA SFIDA E' INIZIATA!! 18.30 - Minuto ...In campo Inter-Fiorentina 0-0 LIVE e Torino-Genoa 0-0 LIVE, per la terza giornata del campionato di calcio di Serie A. Non c'è due senza tre e l'Inter prova a confermare il proverbio.