LIVE Inter-Fiorentina 0-0 | fase di studio tra le due squadre

(Di domenica 3 settembre 2023)è l’incontro valido per la terza giornata di Serie A 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida laallenata da Vincenzo Italiano. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18.30, si gioca a San Siro. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP0-0 10? Cross di Dumfries col sinistro, colpisce Thuram, che non imprime troppa forza al pallone. Facile per Christensen 8? Fuori misura il cross di Dimarco sulla sinistra, c’era Lautaro Martinez dall’altro lato 3? Primo tiro in porta dell’, ci prova Federico Dimarco dalla distanza. Blocca facile Christensen 18.31 È iniziata ...

Allo stadio Giuseppe Mezza, il match valido per la terza giornata della Serie A 2023/24 trae Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Giuseppe Meazza,e Fiorentina si affrontano nel match valido per la terza giornata della Serie A 2023/24.- Fiorentina 0 - 0: sintesi e moviola Fischio d'inizio - Si ...Il 3 settembre, alle ore 18:30, presso lo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano, si terrà l'attesissimo match- Fiorentina, valido per la terza giornata del campionato di Serie A. Scopriamo ...L'ha vinto senza subire gol le prime due partite di questo campionato: la formazione nerazzurra non inizia un torneo di Serie A con tre vittorie nelle prime tre collezionando tre clean sheets ...

2' - Christensen chiamato oggi da Italiano tra i pali cerca di impostare l'azione con i piedi poi sceglie il lancio lungo. 1' - VIA!! LA SFIDA E' INIZIATA!! 18.30 - Minuto ...In campo Inter-Fiorentina 0-0 LIVE e Torino-Genoa 0-0 LIVE, per la terza giornata del campionato di calcio di Serie A. Non c'è due senza tre e l'Inter prova a confermare il proverbio.