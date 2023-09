LIVE Inter-Fiorentina 0-0 | comincia la partita a San Siro

(Di domenica 3 settembre 2023)è l’incontro valido per la terza giornata di Serie A 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida laallenata da Vincenzo Italiano. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18.30, si gioca a San. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP0-0 3? Primo tiro in porta dell’, ci prova Federico Dimarco dalla distanza. Blocca facile Christensen 18.31 È iniziata, la spinta di San18.27 Squadre in campo agli ordini del signor Marchetti 18.21 Squadre rientrate negli spogliatoi, riscaldamento finito. Tra ...

Il 3 settembre, alle ore 18:30, presso lo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano, si terrà l'attesissimo match- Fiorentina, valido per la terza giornata del campionato di Serie A. Scopriamo ...L'ha vinto senza subire gol le prime due partite di questo campionato: la formazione nerazzurra non inizia un torneo di Serie A con tre vittorie nelle prime tre collezionando tre clean sheets ...Commenta per primo La terza giornata del campionato di Serie A riparte con due sfide alle 18.30: insieme ad- Fiorentina, all'Olimpico Grande Torino' la formazione di Ivan Juric ospita il Genoa in un match che per i padroni di casa ha già una certa valenza , considerando il solo punto conquistato ...

In campo Inter-Fiorentina 0-0 LIVE e Torino-Genoa 0-0 LIVE, per la terza giornata del campionato di calcio di Serie A. Inzaghi avverte l'Inter: 'Con la Fiorentina è sempre dura' Non c'è due senza tre ...INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. In panchina: 40 ...