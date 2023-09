Live F1 | GP Monza in diretta | Tsunoda rompe il motore Honda dell' Alpha Tauri nel giro di ricognizione | partenza rinviata

(Di domenica 3 settembre 2023)si era qualificato in una buona 11esima posizione. Veramente sfortunato il giapponese, i meccanici tornano sullo schieramento per assistere le loro...

La Marea Rossa sogna Buon pomeriggio cari lettori di FormulaPassion.it e ben ritrovati con l'appuntamento dedicato alla diretta scritta del Gran Premio d'Italia a, 14esima prova del campionato ...CLICCA QUI PER LAGP ITALIA A" DIRETTA DALLE 14.50 Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie Seguici ...14:00 GP Italia,timing Fan di Autosprint , ala Rossa è carica a molla con la pole di Sainz e il terzo posto di Leclerc. Verstappen è in mezzo, ma con un passo gara un po' più performante rispetto a quello ...

LIVE F1 Monza, Tsunoda si ferma in pista! Partenza da rifare La Gazzetta dello Sport

Gare Sprint comprese. L'occasione per il team di Maranello, e proprio nel teatro di casa di Monza, è forse irripetibile questa stagione. Ma non sarà facile. Certo, le ultime modifiche aerodinamiche ...Carlos Sainz primo, Charles Leclerc terzo. In mezzo alle due Ferrari c'è lui, Max Verstappen con la imbattibile Red Bull-Honda che ha vinto tutti i GP disputati fino a oggi ...