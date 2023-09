LIVE F1 | GP Italia Monza 2023 in DIRETTA | la Ferrari lotta e ottiene un podio con Sainz 4° Leclerc | Verstappen imbattibile

(Di domenica 3 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.42 Confermati le impressioni della vigilia con la Red Bull nettamente più veloce in gara, conche ha posto il sigillo in un’altra grande Classica del calendario iridato. Perez bravo a risalire la china e a prendersi la piazza d’onore.che ha fatto il possibile, conche si è preso unmeritato davanti a. Da sottolineare le 15 vittorie consecutive della Red Bull, impressionante. 16.40 Uno-due della Red Bull con Maxche stabilisce un nuovo primato, vincendo 10 gare consecutive nella stessa annata, migliorando il primato di Sebastian Vettel. SulSergio Perez e un Carlossuper determinato. Charles ...

... sua prima stagionale al Gran Premio d'. Lo spagnolo ha preceduto con un grandissimo giro finale per soli 13 millesimi Max Verstappen . Terza l'altra Ferrari di Charles Leclerc staccato di ...BRUXELLES (BELGIO) - Costrette ad abdicare dopo la sconfitta contro la Turchia in semifinale, l 'campione in carica vuole però chiudere con una medaglia gli Europei di volley femminile . Per riuscirci dovrà s configgere l'Olanda nella finale per il terzo posto in programma oggi (3 ...Gara di ritorno del primo turno della Coppadi Eccellenza: allo Stadio Comunale 'Don Eandi' si gioca Giovanile Centallo - Fossano. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE SU IDEAWEBTV! GIOVANILE CENTALLO : Ghivarello, Minini, Pianetti, Vallati, ...

Team USA entra con un'altra energia in campo, Edwards dà il via a un break 9-0 chiuso da Normantas con 7'06" 46-56, senza che Maksvytis fermi il gioco. Anzi lo fa ma per prendere un tecnico con 7'54" ...