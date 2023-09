LIVE Empoli-Juventus 0-1 | Chiesa sfiora il raddoppio!

(Di domenica 3 settembre 2023) Latorna in campo dopo il pareggio contro il Bologna nell'ultimo turno e lo fa al Castellani contro l'. I bianconeri...

Al Castellani, il match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024 trae Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Castellani, il match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024 trae Juve.- Juve 0 - 1: sintesi e moviola ...Calciomercato.it vi offre le sfide trae Juve e tra Lecce e Salernitanain tempo reale. Formazioni UFFICIALI- Juventus e Lecce - SalernitanaEMPOLI (4 - 3 - 2 - 1): Berisha; ...Da pochi istanti si è chiusa la prima frazione di gioco di- Juventus. Ecco cosa è successo tra Vlahovic ed Allegri. Grazie al sigillo di Danilo, la Juventus ha chiuso in vantaggio il primo tempo della gara del 'Castellani'. Gli uomini di Allegri sono ...

LIVE Empoli-Juve 0-1: Vlahovic subito ammonito per una manata sul volto di Luperto La Gazzetta dello Sport

13' CHIESA VICINO AL RADDOPPIO - Un batti e ribatti, iniziato da un contrasto di Kostic sulla palla su Bereszynski, agevola Chiesa che dribbla un avversario e poi a tu per tu con ...48' - Fischio del direttore di gara che manda tutti negli spogliatoi, la Juve chiude in vantaggio grazie al gol di Danilo. Nota negativa di un buon primo tempo è il rigore fallito ...