LIVE – Cremonese-Sampdoria 0-0 | Serie B 2023 2024 DIRETTA

(Di domenica 3 settembre 2023) Ladi, match valido per la quarta giornata di. Allo stadio Zini si scontrano due formazioni retrocesse dalla A e desiderose di tornare subito nella massima categoria, ma che non hanno iniziato nel migliore dei modi e hanno bisogno dei tre punti. Chi riuscirà a ottenerli, i grigiorossi o i blucerchiati? Appuntamento alle ore 18.30 di domenica 3 settembre, chi vincerà? COME SEGUIRLA IN TV Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH0-0 ORE 18:25 – Buonasera amici di Sportface. Benvenuti allatestuale di ...

... il Bari fa visita alla Ternana , lo Spezia ospita il Como mentre la Sampdoria prova a rialzarsi dopo due sconfitte consecutive e va sul campo della. Chiude alle 20.45 il Venezia , ......00 Fiorentina U19 - Genoa U19 16:30 ITALIA SERIE A Inter - Fiorentina 18:30 Torino - Genoa 18:30 Empoli - Juventus 20:45 Lecce - Salernitana 20:45 ITALIA SERIE B Brescia - Cosenza 16:15- ......durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...- Sampdoria; Ternana - Bari). Alle 20.45 gli anticipi di Serie A, Empoli - Juventus e Lecce - ...

LIVE Cremonese-Sampdoria, 4ª giornata Serie B: segui la diretta del match Mediagol.it

Genova – Sampdoria a Cremona per riscattare le sconfitte contro Pisa e Venezia. Pirlo conferma la fiducia a Stankovic, sposta Murru a sinistra e in attacco schiera La Gumina centravanti. Questo ...Di Attilio Gubeni Cremonese-Sampdoria, le probabili formazioni della partita dello Zini in programma domani non sembrano lasciare dubbi… Contro una Sampdoria che non intende commettere altri passi fal ...