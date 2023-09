LIVE Atletica | Meeting di Padova 2023 in DIRETTA | Zane Weir trionfa nel peso con uno stratosferico 22 44! Pernici stupisce negli 800 | Richardson rinuncia

(Di domenica 3 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.45: Questi i protagonisti dei 400 maschili: 1 150 LOPEZ Brayan 1997 M ITA ITALYRM002 G.S. FIAMME AZZURRE 46.01 45.81 2 135 THEBE Baboloki 1997 M BOT BOTSWANA 45.68 44.02 3 149 SCOTTI Edoardo 2000 M ITA ITALYBO011 C.S. CARABINIERI SEZ.45.76 45.21 4 138 NWACHUKWU Dubem 2000 M USA U.S.A. 44.81 44.81 5 134 CHERRY Michael 1995 M USA U.S.A. 45.98 44.03 6 136 CANAL Inaki 1997 M ESP SPAIN 45.27 45.27 7 137 NIELSEN Gustav lundholm 1998 M DEN DENMARK 45.66 45.66 8 158 SACOOR Jonathan 1999 M BEL BELGIUM 46.21 45.03 19.41: nel lungo vittoria per il francese Campagne con 8.07, secondo posto per il giamaicano Gayle con 8.00, terzo l’irlandese Ademola con 7.96 19.40: La nigeriana Usorio va in testa al lungo con 6.21 19.38: Nullo Fabbri che sarà terzo, 21.80 per Kovacs che è secondo, ...

14.40 - 29°C la temperatura dell'aria, 43°C quella dell'asfalto. 14.35 - Gianmarco Tamberi, fresco di medaglia d'oro nel salto in alto ai Mondiali dia Budapest, è tra gli ospiti d'eccezione di questo Gran Premio. 14.30 - Questa la griglia di partenza del Gran Premio d'Italia.

Nel peso 22,44 al secondo lancio per il campione europeo indoor, è la seconda misura italiana di sempre (gara in corso). Diretta tv su RaiSport dalle 18.30 alle 19.50 e a seguire su www.atletica.tv.nel peso l’azzurro Leonardo Fabbri dopo l’argento iridato di Budapest ritrova il bronzo Joe Kovacs (Usa) e l’oro europeo indoor Zane Weir. Diretta tv su RaiSport dalle 18.30 alle 19.50 e a seguire su ...