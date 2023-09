L’Italia frena più del previsto Ecco l’effetto Meloni sul Pil

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 3 settembre 2023) Dopo aver goduto dei frutti del precedente governo, sull’economia italiana iniziano a vedersi i primi effetti del governo di Giorgiache preannunciano tempi duri. Il primo campanello di allarme è suonato giovedì quando l’Istat aveva spiegato che dopo sette mesi di crescita, l’occupazione in Italia a luglio è arretrata dello 0,3 per cento con ben 73mila lavoratori in meno. Il secondo allerta è arrivato sempre dall’Istituto nazionale di statistica che ieri ha segnalato la bruscata del Prodotto interno lordo (Pil) che nel secondo trimestre del 2023 ha ceduto lo 0,4 per cento, ossia meno dello 0,3 per cento stimato dall’Istat in via preliminare lo scorso 31 luglio. Alla luce di questi dati aggiornati, la variazione acquisita del Pil per il 2023 è pari a +0,7 per cento. Secondo l’Istituto, a causare la flessione è stato soprattutto l’andamento ...