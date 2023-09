L’Italbasket batte il Porto Rico 73-57 e conquista i quarti di finale dei Mondiali 

Merita quindi un nuovo racconto una gara fantastica di, in questo torneo molto ... adesso pure dottore in matematica, che quando è uscito per 5 falli sembrava avesse compromesso'esito ...AGI - Con una grande impresa,78 - 76 i giganti della Serbia nella prima delle due gare della seconda fase a gironi dei mondiali 2023, lasciando aperta ogni porta per la qualificazione ai quarti di finale. A ...MANILA (FILIPPINE) "78 - 76 la Serbia nella prima gara della seconda fase dei Mondiali rimettendosi in linea per il passaggio ai quarti di finale. Gara dai tanti volti, con gli azzurri trascinati da ...

L'Italia vola ai quarti! Battuto Porto Rico 73-57 Sky Sport