L' invito a danzare arriva da uno dei massimi coreografi del mondo | ma c' è una buona notizia anche per i pigri | «Basta soltanto assistere a una performance per scatenare reazioni chimiche positive dentro di noi»

(Di domenica 3 settembre 2023) «Chiunque, chiunque può ballare! Quando sei bambino, ti viene naturale. Crescendo, perdi l’abitudine (e diventi meno creativo in generale). La società stabilisce cosa ha valore e cosa no, i politici ci dicono che l’arte è una materia umanistica e non importante come la matematica o la scienza… È così frustrante, perché fra le qualità della danza c’è quella di sviluppare il pensare innovativo, che poi si può applicare ad altri campi. Non solo: avete presente la differenza tra una riunione in videochiamata e una di persona? Ci trasmettiamo un sacco di informazioni attraverso il corpo. Eassieme amplifica la interrelazione. Cambia la nostra disposizione, il nostro modo d’essere». Parola di Wayne McGregor. ...