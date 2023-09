(Di domenica 3 settembre 2023) AGI - Non c'è due senza tre per l'che viaggia a ritmo spedito in questo inizio di campionato. I nerazzurri travolgono 4-0 laa Sangrazie al primo centro in Serie A di Thuram, alla doppietta di uno straordinario Lautaro Martinez (quinto gol in tre gare) e al sigillo su rigore di Calhanoglu. La squadra di Simone Inzaghi raggiunge così il Milan a punteggio pieno in vetta alla classifica, in attesa di un derby che si preannuncia infuocato in programma il 16 settembre dopo la sosta. Arriva invece il primo ko in campionato per gli uomini di Vincenzo Italiano, mai realmente in partita. Gara viva ed apparentemente equilibrata nelle battute iniziali, ma senza grandi emozioni fino a metà della prima frazione. Poi al 23' ci pensa Thuram a sbloccarla con un gran colpo di testa in tuffo su cross perfetto di Dimarco, che ...

L'Inter travolge la Fiorentina, finisce 4-0 a San Siro AGI - Agenzia Italia

