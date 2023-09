L' Inter travolge la Fiorentina | finisce 4-0 a San Siro Il Torino vince all' ultimo minuto contro il Genoa

Non c'è due senza tre per l'che viaggia a ritmo spedito in questo inizio di campionato. I nerazzurri travolgono 4 - 0 la Fiorentina a San Siro grazie al primo centro in Serie A di Thuram, alla doppietta di uno ...20.37 Calcio,Fiorentina 4 - 0 L'a punteggio pieno (4 - 0 alla Fiorentina); Torino - Genoa 1 - 0. Nerazzurri subito in avanti, viola in difficoltà. La gara si sblocca al 24' con un colpo di ...L'cala il poker ela Fiorentina. A punteggio pieno dopo tre giornate, la squadra di Inzaghi supera 4 - 0 i viola e aggancia in vetta il Milan, in vista del derby che ci sarà dopo la sosta ...

SOMMER 6 Terza presenza e terzo clean sheet senza colpo subire. Controlla un destro di Bonaventura a fil di traversa, amministra coi piedi e giustifica la pagnotta con 2 paratine su ...Inter-Fiorentina 4-0 RETI: 23'pt Thuram, 8'st, 28'st Lautaro Martinez, 12'st Calhanoglu (rig). INTER (3-5-2): Sommer 6; Darmian 6.5, De Vrij 7, Bastoni 7; ...