L' Inter a caccia dei tre punti con la Fiorentina | quando gioca e dove vederla in tv

(Di domenica 3 settembre 2023) A San Siro si sfidano le ultime finaliste della Coppa Italia. Il match è in porgramma alle ore 18.30 in diretta e in esclusiva su Dazn

... che non sembrano in grado di fare l'impresa a San Siro contro un'finora spietata e ... Pronostici altre partite Nella Liga l'Atletico Madrid va adella terza vittoria nelle prime quattro ...In Serie A , la terza giornata è caratterizzata dal big match di San Siro, trae Fiorentina . ... Gunners con un punto di vantaggio sui Red Devils, entrambe accomunate nel dare laai ...... allo stadio 'Dall'Ara', i felsinei di Thiago Motta vanno adella prima vittoria in ... usciti sconfitti lunedì scorso in casa con l'dopo il pari esterno ottenuto contro il Torino. La gara ...

Serie A: Inter, caccia al tre su tre con testa al Milan. Juve per la ripartenza - Sportmediaset Sport Mediaset

A San Siro si sfidano le ultime finaliste della Coppa Italia. Il match è in porgramma alle ore 18.30 in diretta e in esclusiva su Dazn ...Mkhitaryan è in scadenza. Tre i nomi per sostituirlo: occhio ad uno tra Nmecha del Borussia, Cherki del Lione e Golovin del Monaco ...