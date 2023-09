(Di domenica 3 settembre 2023) Nella sfida valida per la quarta giornata di Ligue 1 ilvince 3 - 0 sule si piazza al primo posto in classifica: guarda gli ...

Nella sfida valida per la quarta giornata di Ligue 1 ilvince 3 - 0 sul Lens e si piazza al primo posto in classifica: guarda gli ...Partito a rilento in(due pareggi e una vittoria) la formazione del tecnico spagnolo ruota ... Nella scorsa stagione, i gialloneri andarono ad un millimetro dal detronizzare il Bayern, e ...... attaccante dell'Arsenal, che però non vorrebbe scendere sotto i 50 milioni di euro per il cartellino del talento statunitense, che sarebbe corteggiato anche dalin, con un'offerta ...

Ligue1, Monaco-Lens 3-0: gol e highlights La Gazzetta dello Sport

Nella quarta giornata della Ligue 1, i monegaschi sono al comando del campionato francese dopo il tris sul Lens ...Non è sicuramente stata una facile estate per le squadre di Ligue 1, protagoniste di una sessione molto movimentata che ha regalato grandi colpi ma anche interessanti sorprese. Il PSG di Luis Enrique ...