Ligue 1 2023 2024 | poker del Psg con doppietta di Mbappé | vince il Nizza di Farioli

(Di domenica 3 settembre 2023) Tra i sei match valevoli per la quarta giornata die andati in scena domenica 3 settembre, spicca il netto successo del Psg, vittorioso per 4-1 sul campo del Lione. La squadra di Luis Enrique ha archiviato la pratica già nel primo tempo con ladie le reti di Hakimi e Asensio. Nella ripresa i padroni di casa hanno accorciato le distanze grazie al rigore trasformato da Tolisso ma non hanno potuto evitare la sconfitta. Sorridono invece i parigini, che dopo un inizio non entusiasmante stanno iniziando a carburare tanto che la vetta del campionato, occupata dal Monaco, è distante solamente due punti. HIGHLIGHTS LIONE-PSG 1-4 Successo anche per ilallenato da Francesco, che ha superato per 2-0 lo Strasburgo grazie alle reti ...