Come annunciato dalla federazione, la gara è stataa causa del forte maltempo che sta colpendo Madrid in queste ore., il comunicato su Atletico Madrid - Siviglia Tra le sfide più ...Il calendario calcistico di questo fine settimana perde una grande sfida. Il match della quarta giornata di2023/2024 tra Atletico Madrid e Siviglia , previsto oggi alle 18:30, non andrà in scena a causa del maltempo che si sta abbattendo sulla Spagna. Ma cosa succede adesso con le scommesse Il ...La partita tra Atletico Madrid e Siviglia , valevole per la quarta giornata di2023/2024 e in programma oggi alle ore 18:30, non si giocherà. La sfida è statapoiché l'AEMET, agenzia metereologica statale, ha attivato l'allarme rosso per il maltempo nella capitale ...

Liga, rinviata Atletico Madrid-Siviglia: il motivo ItaSportPress

Come annunciato dalla federazione, la gara è stata rinviata a causa del forte maltempo che sta colpendo Madrid in queste ore. Liga, il comunicato su Atletico Madrid-Siviglia Tra le sfide più attese di ...Ciclone in arrivo, causa maltempo è stata presa la decisione ufficiale di rinviare il match a data ancora da destinarsi ...