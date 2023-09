Fino al- walk off di Ernesto, che spedisce a sinistra la curva di Baez. 'Non ho pensato a niente, avevo fiducia, e ho detto questa è la mia occasione'. E' il 3 - 2 che vale l'1 ......(nato ad Aruba) sono insieme a Seferina le colonne portanti dell'attacco con 10 dei 18... Ricardo Paolini, Kevin Josephina, Ernesto, Porfirio Lopez ed il grande ritorno di Robel ...Fino al- walk off di Ernesto, che spedisce a sinistra la curva di Baez. 'Non ho pensato a niente, avevo fiducia, e ho detto questa è la mia occasione'. E' il 3 - 2 che vale l'1 ...

Liberatore, fuoricampo da urlo al 9°: regala al Bologna la prima vittoria in finale La Gazzetta dello Sport

Giunta all’ultimo atto, dopo un attacco di San Marino non andato buon fine, la squadra emiliana sfrutta al massimo la sua ultima occasione grazie a un super fuoricampo di Ernesto Liberatore che fa ...Dobboletta lo ha portato in seconda con un sacrificio e poi Liberatore è arrivato in salvo in prima dopo aver girato un terzo strike non controllato da Mineo. A portare il punteggio sul 9 a 6 ha ...