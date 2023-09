L’ex Napoli fa infuriare i tifosi | il gesto dopo la sconfitta con la Lazio non passa inosservato

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 3 settembre 2023) Al termine del match tranon è passato inosservato undi un ex giocatore azzurro. Ipartenopei, ora, sono su tutte le furie. Il, nella serata di ieri, è uscito con le ossa rotte dalla sfida dello Stadio Maradona contro la. La squadra di Maurizio Sarri, reduce da due sconfitte nelle prime due giornate di Serie A, ha fatto bottino pieno di punti in casa dei Campioni d’Italia. Nel primo tempo i ragazzi di Rudi Garcìa hanno giocato bene, facendo vedere come la partita fosse stata preparata correttamente. Il disastro, però, si è compiuto nella seconda frazione di gioco. Ilcompletamente in bambola degli avversari, è andato in svantaggioil gol di Daichi Kamada e poi ha rischiato la goleada. Solo ...