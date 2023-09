Legnago-Arzignano oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di domenica 3 settembre 2023) La, l’, latv e lodi, match valevole per la prima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa sono tornati a giocare tra i professionisti dopo una sola stagione inD e ora vogliono conquistare la salvezza. La compagine ospite, dal suo canto, è reduce da un buon campionato lo scorso anno e spera di migliorarsi ulteriormente. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 3 settembre alle ore 16:15 e sarà trasmessa insu Sky Sport 253. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Atalanta U23 - Virtus Verona Serie C 16.15
Legnago Salus - Arzignano Valcampo 3 settembre ore 16.15
Taranto Foggia 3 settembre ore 20.45
Virtus Francavilla AZ Picerno 3 settembre ore 20.45
Turris - Benevento 3 settembre ore 20.45
Potenza

Il campionato dell'Arzignano riparte, le parole di mister Bianchini in vista di Legnago Tuttocampo

Non si ferma il weekend d'apertura della Serie C 2023-2024: quest'oggi ben nove saranno le sfide che si svolgeranno per quanto riguarda il primo turno dell'edizione numero 50 della terza serie calcist ...Sarà derby domani per l'Arzignano Valchiampo all'esordio in campionato: i giallocelesti affronteranno infatti in trasferta il neopromosso Legnago Salus. In sala stampa ...