Lecco-Catanzaro | Serie B | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 3 settembre 2023) Il Consiglio di Stato si è finalmente espresso in modo certo confermando la cadetteria a Brescia eche potranno esordire, in ritardo, in questa quarta giornata diB. Una gioia infinita che fa ovviamente da contraltare all’ira di Perugia (rimasto inC) e Reggina (club che dovrà ripartire dai dilettanti). Dopo un’estate passata tra tribunali, ricorsi, ansie e speranze, i lecchesi possono finalmente aprire la loro stagione ripartendo da una sfida casalinga che non si disputerà in terra lombarda: sarà l’Euganeo di Padova (Veneto) a ospitare il primo incontro cadetto del club bluceleste che si ripresenta al torneo dopo mezzo secolo di assenza. Contro ci sarà un, anch’esso neopromosso, che è partito molto bene: ecco le ultime dacon le ...