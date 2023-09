Lecce | vittoria anche contro la Salernitana Sosta da imbattuti

(Di domenica 3 settembre 2023) Ilnon si ferma più e vincela. 1-0 il risultato finale al Via del Mare, i giallorossi rimangonodopo tre giornate. SORPRESA – La sorpresa delle prime tre giornate è proprio il. La squadra giallorossa battelaper 2-0 e arriva allada imbattuta con 7 punti in classifica. Tra gli uomini di Roberto D’Aversa arriva il gol di Nikola Krstovic, il secondo in questa stagione dopo quello con la Fiorentina. L’attaccante classe 2000 ha colpito al sesto minuto su assist di Valentin Gendrey. Lanon è riuscita a riprendere la partita nonostante il tempo a disposizione e ha subito il raddoppio al 98? da calcio di rigore segnato da Gabriel Strefezza. 2 ...

...di Roberto D'Aversa hanno voglia di continuare a stupire dopo aver raccolto unainterna ... Calciomercato.it vi offre le sfide tra Empoli e Juve e trae Salernitana live in tempo reale. ...Ora in campo Empoli - Juventus e- Salernitana. La giornata si è aperta venerdì con ladel Sassuolo sul Verona per 3 - 1 e il successo del Milan sulla Roma per 2 - 1 all'Olimpico. ...L'Inter con questarimane a punteggio pieno e raggiunge il Milan in testa alla classifica. ... Inter punti 9, Milan 9, Napoli 6, Atalanta 6, Verona 6, Fiorentina 4, Juventus 4*,4*, ...

Lecce-Salernitana, dove vedere la partita in tv: gli orari Sky Sport

Lecce-Salernitana: per Roberto D'Aversa la possibilità di confermare l'ottimo avvio di stagione, con la vittoria contro la Lazio e il pareggio di Firenze. Per Paulo Sousa quella ...52'- Strefezza chiude la partita e trasforma il rigore molto molto dubbio assegnato da Massimi ad un Lecce cinico e molto fortunato. 50' - L'arbitro completa una serata no decretando ...