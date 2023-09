Lecce-Salernitana | programma e telecronisti Dazn Serie A 2023 2024

(Di domenica 3 settembre 2023) Ile isudi, match valido per la terza giornata di. I salentini a quattro punti, i granata a due, entrambe in ogni caso imbattute fin qui e desiderose di mantenere a zero la casella sconfitte. Chi vincerà al Via del Mare? Appuntamento alle ore 20.45 di domenica 3 settembre.sarà visibile sucon la telecronaca di Edoardo Testoni e Alessandro Budel. SportFace.

D'Aversa non dovrebbe stravolgere l'undici iniziale, confermando Strefezza falso nueve. Dia non convocato per motivi

LECCE – Seconda partita casalinga del Lecce prima del pit stop del campionato di serie A, il primo di questa nuova stagione. Al Via del Mare arriva la Salernitana di Paulo Sousa. Le due squadre ...Terza giornata di Serie A: al Via del Mare, ospite del Lecce, arriva la Salernitana. Ottimo via per i salentini a quota quattro punti in due gare disputate, rispettivamente contro Lazio (vittoria 1-2) ...