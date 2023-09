Lecce-Salernitana LIVE 1-0 | Krstovic trova il gol

(Di domenica 3 settembre 2023) Al Via del Mare, il match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Via del Mare, il match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi e moviola 1? – calcio d’inizio. Migliore in campo: a fine partita0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali

Commenta per primo Parlando a Dazn nel pre partita di, il tecnico dei granata Paulo Sousa ha commentato l'assenza di Boulaye Dia al Via del Mare. 'Dia ieri è uscito dall'allenamento con un dolore al ginocchio, è andato a fare una ...Al Via del Mare, il match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Via del Mare, il match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024 tra: ...... Inter punti 9, Milan 9, Napoli 6, Atalanta 6, Verona 6, Fiorentina 4, Juventus 4*,4*, Torino 4, Bologna 4, Frosinone 4, Genoa 3, Lazio 3, Sassuolo 3, Monza 3,2*, Udinese 2, Roma ...

Prima di poter archiviare per un paio di settimane la Serie A, c’è da concludere la terza giornata che vede impegnato il Lecce. I salentini saranno impegnati in una partita non semplice contro la ...20:47: si parte! 20:46 - Si osserva un minuto di raccoglimento per commemorare le vittime dell'incidente ferroviario di Brandizzo. Durante il riscaldamento, invece, ricordato Toto Cotugno ...