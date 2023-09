Lecce-Salernitana 2-0 | pugliesi terzi Ternana-Bari 0-0 | Potenza-Brindisi 2-1 | Taranto-Foggia 2-0 | Virtus Francavilla Fontana-Az Picerno 0-1 Calcio | coppa Italia serie D | passano il turno Bitonto | Casarano | Fasano e Fidelis Andria

(Di domenica 3 settembre 2023) Ilè terzo in classifica dopo la terza giornata del campionato didiA. Con 7 punti i giallorossisono ex aequo con la Juventus alle spalle Milan ed Inter che hanno 9 punti e sono a punteggio pieno. Ilstasera ha superato, al “Via del Mare”, laper 2-0 con gol di Krstovic al 6? e Strefezza su rigore nel lunghissimo recupero (13 minuti).B, quarta giornata: pareggio esterno del. Inella quarta giornata del campionato hanno ottenuto un punto in virtù dello 0-0 in casa dellaC girone C, prima giornata:2-1,2-0, ...

Al Via del Mare, il match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Via del Mare, il match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024 tra: ...Calciomercato.it vi offre le sfide tra Empoli e Juve e tralive in tempo reale. Formazioni UFFICIALI Empoli - Juventus e- SalernitanaEMPOLI (4 - 3 - 2 - 1): Berisha; ...La partitadi Domenica 3 settembre 2023 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino del match valevole per la 3° giornata del campionato di Serie A, calcio d'inizio alle 20.45- ...

Il Lecce scende in campo solo dopo l’intervallo ... e poi inserendo Krstovic al momento utile per prendersi un punto pesante Qui le pagelle della Salernitana.Finisce 2-0 il match tra Lecce e Salernitana, valido per la 3° giornata di Serie A: decidono il neo acquisto salentino Krstovic insieme a Strefezza ...