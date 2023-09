Lecce-Salernitana 2-0 | il tabellino

Al Via del Mare, il match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Via del Mare, il match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024 tra: ...Calciomercato.it vi offre le sfide tra Empoli e Juve e tralive in tempo reale. Formazioni UFFICIALI Empoli - Juventus e- SalernitanaEMPOLI (4 - 3 - 2 - 1): Berisha; ...La partitadi Domenica 3 settembre 2023 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino del match valevole per la 3° giornata del campionato di Serie A, calcio d'inizio alle 20.45- ...

Vispa, in palla e con le frecce sulle fasce, il Lecce produce subito una manovra avvolgente e invade pronti, via la metà campo della Salernitana. La fa franca Lovato al 2' (fallo per fermare Banda, ...Il Lecce di D’Aversa batte la Salernitana di Sousa e vola a 7 punti in classifica. Segnano Krstovic dopo 7' e Strefezza nel recupero su rigore. Ramadani si prende le chiavi del centrocampo. Le pagelle ...