Lecce - Salernitana 2 - 0 | al Via del Mare decidono Krstovic e Strefezza

(Di domenica 3 settembre 2023)- Seconda vittoria in tre gare per il, primo ko stagionale per la. Allo stadio Via Delle squadre di D'Aversa e Sousa si sono scontrate nel match valido per la terza ...

Commenta per primo2 - 0 Falcone 7: mantiene il risultato sull'uno a zero con una parata decisiva su Candreva, poco prima dell'intervallo. Impegnato da Cabral nella ripresa, con brivido. Gendrey 6,5: ...- Seconda vittoria in tre gare per il, primo ko stagionale per la. Allo stadio Via Del Mare le squadre di D'Aversa e Sousa si sono scontrate nel match valido per la terza giornata di ...Commenta per primo2 - 0 (primo tempo 1 - 0) Marcatori: 6' Krstovic (L), 90' + 8' Strefezza (L) Assist: 6' Gendrey (L)(4 - 3 - 3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo (76' Dorgu); ...

LECCE (ITALPRESS) – Il Lecce di Roberto D’Aversa batte per 2-0 la Salernitana e conquista il terzo risultato utile consecutivo del suo campionato. Dopo la vittoria all’esordio contro la Lazio e il ...La Juve vince ad Empoli per 2-0 nonostante un rigore sbagliato da Vlahovic e il Lecce regola la Salernitanacon lo stesso risultato di 2-0: sono questi i verdetti delle ultime due gare della ...