Lecce | D’Aversa | “Orgoglioso dei miei ragazzi Il club ha trasmesso senso di appartenenza”

(Di domenica 3 settembre 2023) Roberto, tecnico del, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita della gara vinta per 2-0 contro la Salernitana. “La società ha fatto davvero un gran mercato. Ho a disposizione una squadra giovane e volenterosa e sono molto soddisfatto di loro. Ilè stato bravo sin dal mio arrivo a trasmettere undialla maglia davvero unico”. Poi ha proseguito: “Krstovic? Quando è arrivato ha svolto un programma di lavoro personalizzato, ma si sono viste subito delle qualità splendide sotto porta. Lui come tutti stanno creando davvero tante occasioni di gol che stiamo sfruttando nel migliore dei modi”. SportFace.

Ilnon era rimasto a guardare:si è accontentato di un gol da parte di Krstovic e degli sparuti lampi di Banda e ha mandato dentro Piccoli e Strefezza. Uno tiene la palla su, l'altro ...Ildivola a sette punti e va a tallonare la Juventus, Milan e Inter . I salentini vincono per 2 - 0 contro la Salernitana in virtù delle reti di Krstovic e Strefezza. Le pagelle e i top e ...7: ilè cattivo, concreto e non manca di talento. I cambi sono tutti azzeccati e arrivano con tempismo perfetto.