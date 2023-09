Le pillole di Polly | recensione di Il Paradiso degli orchi di Daniel Pennac

Leggi su romadailynews

(Di domenica 3 settembre 2023) Può ancora esistere un santo in tempi di consumismo ed individualismo sfrenato come quelli che stiamo vivendo? Chi ha avuto la fortuna di incrociare sulla sua strada Benjamin Malaussène risponderebbe con decisione che sì, almeno uno ne è rimasto. Il giovane, infatti, si è scelto un mestiere che solo un santo può esercitare: quello di “capro espiatorio” in un supermercato. Questo ruolo gli impone, ogni volta che un cliente si lamenta della merce che ha acquistato, di essere chiamato dalla direzione e minacciato di licenziamento con l’accusa di non aver svolto i necessari controlli sull’oggetto venduto. E lui, con il capo chino per la vergogna, risponde che è vero, è stato negligente e la colpa è tutta la sua, e appare talmente tanto mortificato che puntualmente il cliente, da pieno di rabbia qual era, diventa il suo più strenuo difensore e chiede ai suoi capi che lo lascino in pace, ...