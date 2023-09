Le pagelle di Inter-Fiorentina 4-0 | dominio nerazzurro

(Di domenica 3 settembre 2023) Troppaquesto pomeriggio a San Siro contro unaarrendevole e stanca dagli impegni di coppa. I nerazzurri si impongono con il netto risultato di 4-0 dominando la gara, e dimostrando una netta superiorità. La doppietta di Lautaro, e i gol di Calhanoglu e di uno scatenato Thuram, regalano la terza vittoria consecutiva alla squadra guidata da Simone Inzaghi capace di dare ancora una volta dimostrazione di grande maturità e solidità in tutti i reparti. Deludente invece la prova complessiva di unaincapace di reagire e vittima dell’intraprendenza offensiva dei lombardi. Ecco ledi. LediPrima di analizzare ledei protagonisti di ...

INZAGHI 9 : La suaè uno spettacolo per gli occhi. Fiorentina Christensen 5 : Quattro reti sono un bottino troppo corposo per meritare una sufficienza. Respinge male su Dimarco e poi frana su ...Show nerazzurro al Meazza: tutti sopra la sufficienza, il migliore è Lautaro Martinez. Bene De Vrij, Calhanoglu e Dimarco. Nella Fiorentina si salvano solo in tre, bocciato Beltran. Tutti i voti del ...Ledi- Fiorentina 4 - 0, con i voti ai protagonisti e il tabellino del match della terza giornata di Serie A 2023/2024. A San Siro nerazzurri che partono piano ma poi crescono pian piano e ...

Inter-Fiorentina, pagelle: uragano Thuram, Lautaro show. Strapotere Calhanoglu-Bastoni fcinter1908

SOMMER 6 Terza presenza e terzo clean sheet senza colpo subire. Controlla un destro di Bonaventura a fil di traversa, amministra coi piedi e giustifica la pagnotta con 2 paratine su ...L'Inter con un rotondo 4-0 ha la meglio sulla Fiorentina e aggancia il Milan in testa alla classifica: la squadra di Italiano risente anche delle fatiche di Coppa.