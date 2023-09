Le finte rivelazioni di Amato sulla strage di Ustica | dimentica le sentenze

Leggi su iltempo

(Di domenica 3 settembre 2023) Il 27 giugno del 1980 il Dc9 dell'Itavia con 81 persone a bordo fu abbattuto, nei cieli di, da un missile lanciato da un caccia francese che voleva «fare la pelle a Gheddafi, in volo su un Mig della sua Aviazione. Il piano prevedeva di simulare una esercitazione della Nato, con molti aerei in azione, nel corso della quale sarebbe dovuto partire un missile contro il leader libico: l'esercitazione era una messa in scena che avrebbe permesso di spacciare l'attentato come incidente involontario». Ma «il leader libico sfuggì alla trappola perché avvertito da Craxi». Parola dell'ex premier Giulianoin un'intervista a Repubblica. Parole, però, che fanno a pugni con le perizie e lepenali definitive che escludono, in maniera netta, le sorprendenti «» di. Punto numero uno: ...