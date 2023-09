Lazio | Immobile | ‘Non siamo arrivati pronti ad inizio campionato Nazionale? Posso dare ancora tanto’ | Nazionali

(Di domenica 3 settembre 2023) 2023-09-02 23:54:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Ciroha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Napoli. Il capitano dellaha toccato diversi argomenti tra cui anche il suo futuro in. Queste le sue parole: VITTORIA SUL NAPOLI – “Ci tenevamo, queste due settimane abbiamo sofferto. Nonall’del, cipresi le responsabilità e sapevamo che ne potevamo venire fuori insieme. Venire qui e fare questa partita era quello che volevamo, portare via i tre punti contro una squadra così forte era quello che volevamo. Kamada? Mai avrei pensato che potesse tirare, per la posizione del corpo. E’ riuscito a metterla nell’angolino con tanta forza, è stato incredibile”. ...

Nel tabellino e negli occhi di chi ha guardato Napoli -lo spagnolo ci è finito più volte e ... SHOW - Già a Lecce, Luis Alberto aveva messo in portache pareva aver incanalato la ...5,5 : non si vede praticamente mai (49' s.t. Castellanos s.v. ). Zaccagni 6 : primo tempo ... Nella ripresa ha più spazio e lo sfrutta ma per due volte i gol dellasono annullati per ...All.: Rudi Garcia(4 - 3 - 3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj (81' Pellegrini); Kamada (5' Guendouzi), Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson (81' Pedro),(90'+3')...

La Lazio di Sarri si riscatta dopo le due ultime uscite e batte il Napoli con una prestazione più che sufficiente. Tra tutti i migliori Luis Alberto e Felipe Anderson.Arriva alla terza giornata il primo stop stagionale per Garcia ed il suo Napoli, fermato in casa dall'ex-Sarri, nuovamente corsaro al Maradona. 2-1 il punteggio con il quale i capitolini passano al Ma ...