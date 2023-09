Lazio | Guendouzi convince Sarri | gol annullato e tanta qualità

(Di domenica 3 settembre 2023) Uno degli ultimi colpi dell’attento calciomercato operato dalladi mister Mauriziorisponde al nome del giovane centrocampista Mattéo. Atterrato all’aeroporto di Roma Ciampino lo scorso 31 agosto, il francese classe 1999 ha subito preso parte agli allenamenti con la squadra. L’idea dell’allenatore toscano è stata fin da subito quella di convocare il calciatore per l’importante gara di riscatto in campionato contro il temibile Napoli. Il duttile regista ex Olympique Marsiglia, inoltre, è riuscito a debuttare con la casacca biancoceleste al 65? nel cuore del secondo tempo, quando laera già avanti per 2 a 1. Entrato con grande voglia di regalare un’ottima prestazione ai suoi nuovi compagni e fare colpo sul tecnico, il transalpino ha impiegato solamente sei giri ...

... spera che il pesantissimo gol vittoria possa sbloccarlo;con soli due allenamenti sembra ... Primo stop per il Napoli e lamuove la sua classifica. Primi punti in campionato anche per il ...Io me lo ricordo come un giocatore di intensità, che ci può dare equilibrio perché in ... Nella classifica di Serie A, l'Atalanta raggiunge il Napoli a 6 punti e lalascia l'ultimo ...Specialmente, se i tifosi iniziano a conoscere meglio Rudi Garcia : non è una responsabilità sua, anche se "Sarri l'ha vinta schierando lapiù bassa e ha fatto male al Napoli in transizione" (...

Maurizio Sarri ha elogiato i suoi due nuovi innesti, Daichi Kamada e Matteo Guendouzi, dopo la bella vittoria della Lazio sul Napoli ...Inter, il rimpianto è Samardzic. Napoli, Osimhen è il vero acquisto. Juventus, il mercato di Giuntoli a giugno. Roma, non c’è solo Lukaku. Lazio, Guendouzi alza il livello ...