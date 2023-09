Lavoro | Calderone | ' piattaforma Siisl va bene | oltre 12 mila domande presentate'

(Di domenica 3 settembre 2023) Cernobbio (Co), 3 set. (Adnkronos) - La nuova, partita lo scorso 1 settembre, "sta andando". Lo assicura il ministro delMarina Elvira, a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio. "Abbiamo più di 12", spiega la ministra. E dunque, considerando che è in funzione da soli due giorni, "mi sembra di poter dire che tutto sta funzionando". "Ci sono gli enti formatori, le Regioni che hanno conferito tutta l'offerta formativa che è assolutamente molto utile nello stesso tempo con numeri convincenti anche per quelle che sono oggi leche sono state. E le agenzie private per il, che hanno conferito le offerte di ...

Ministra: "aiuteremo le loro famiglie" La ministra del, Marina Elviraa Brandizzo per rendere omaggio alle cinque vita spezzate . "Non siamo qui per fare passerelle. Non ho ...'E' la prima pietra', sottolinea la ministra dele delle Politiche sociali, Marina, di un percorso che punta ad ampliarsi e pian piano a raggiungere chiunque cerchi un'occupazione, ...La ministra del, Marina, ha sottolineato che la situazione è gestibile e che si continuerà a investire nei centri per l'impiego. Il Sfl è concepito come uno strumento che favorirà l'...

Lo ha sottolineato il ministro del Lavoro, Maria Elvira Calderone, a margine del Forum di Cernobbio. Per la ministra Calderone è importante "far diventare la prevenzione un tema di uso comune, anche ...Cernobbio (Co), 3 set. (Adnkronos) – La nuova piattaforma Siisl, partita lo scorso 1 settembre, “sta andando bene”. Lo assicura il ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone, a margine del Forum Ambr ...