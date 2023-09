Lautaro vs Nico Gonzalez | Inter-Fiorentina a ritmo di tango

Leggi su calcionews24

(Di domenica 3 settembre 2023) Questa sera a San Siro la partita trae all’no la sfida traMartinez eQuesta sera a San Siro la partita trae all’no la sfida traMartinez e. Una sfida dai colori albicelesti e adiargentino quella tra i due 10 della gara. Due leader in campo: uno (il nerazzurro) confermato dalla fascia da capitano e l’altro per la personalità con cui ha voluto a tutti i costi il numero pesante da indossare. Il filo comune che lega i due attaccanti non è soltanto la nazionalità perché anche in fatto di gol sanno come far male all’avversario: 3 ...