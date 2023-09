Lautaro Martinez | «Gol? Importante che l’Inter vinca Lukaku…»

Leggi su inter-news

(Di domenica 3 settembre 2023)ha parlato nel post partita di Inter-Fiorentina, match finito 4-0 per i nerazzurri. Le sue parole di commento a Dazn FELICE ? Questo il commento dipost partita di Inter-Fiorentina: «Sono contento e felice,che la mia famiglia sta bene. Quella è la cosa principale. Io cerco sempre di dare il massimo, il 100%. Ogni giorno lavoro per migliorare, voglio crescere ogni giorno per dare una mano ai compagni. Sono contento per come ho iniziato. La cosa principale è l’aggressione, oggi abbiamo giocatori che lo possono fare. Recuperare palloni vicino l’area degli avversari è sempre, perché vuol dire creare più occasioni da. Come oggi, al primo. Così si aprono le partite. Aiuto sempre i compagni, ...