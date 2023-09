Lautaro Martinez | «Contento con Thuram Inter | lavoro mentale»

(Di domenica 3 settembre 2023) Quattro gol in tre partite per, doppietta oggi in-Fiorentina. L’attaccante ha rilasciato un’vista aTV nel dopogara. ANCORA IN GOL –prosegue il suo inizio di stagione perfetto: «Sono, adesso dopo aver fatto bene c’è questa sosta e dobbiamo farci trovare pronti. L’intesa con Marcus? Facciamo dei turni, sonodi scambiarmi di ruolo con lui. Ma hanno fatto bene tutti.? Tantissimo, è un fattore dentro la partita. Dobbiamo essere concentrati novanta minuti, oggi l’abbiamo sostenuto ed è importante come segnale. Il derby è la partita più speciale per questo club, ora ognuno penserà alla nazionale ma ...

Inter batte Fiorentina 4 - 0 (1 - 0) nella partita della 3/a giornata di Serie A giocata a S. Siro. Queste le reti: nel pt 23' Thuram; nel st 8' e 28', 13' Calhanoglu (rigore). Nerazzurri primi in classifica a punteggio pieno, alla pari con il Milan. . 3 settembre 2023I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno avuto vita facile contro la Fiorentina, imponendosi con un netto quattro a zero, grazie alle reti di Thuram,(doppietta) e Calhanoglu (su rigore).MILANO - L'Inter non ha più intenzione di fermarsi. Tre vittorie nelle prime tre giornate, contro la Fiorentina finisce 4 - 0: decisiva la doppietta die i gol di Thuram e Calhanoglu (su rigore). Tante indicazioni per Inzaghi, tra cui 8 gol segnati e 0 subiti, un bel segnale in vista del derby in programma dopo la sosta. Male la ...

L’Inter cala il poker: finisce 4-0 contro la Fiorentina a San Siro. Ecco le parole del giocatore nerazzurro a DAZN dopo il match ...Doppietta di Lautaro Martinez e reti di Thuram e Calhanoglu su rigore.MILANO (ITALPRESS) - L'Inter non ha più intenzione di fermarsi. Tre ...