Latina | trova un televisore abbandonato per strada e incolla un bigliettino sopra | Da quello nuovo

(Di domenica 3 settembre 2023) A, un incivile haunper. Qualche ora più tardi, un concittadino hato unsulla partedell'elettrodomestico. L'augurio non è affatto volgare, anzi: contiene una citazione cinematografica. Come procede la raccolta differenziata in Italia? Tra alti e bassi. I due anni del Covid, infatti, hanno rallentato una crescita lentissima ma costante delle percentuali di rifiuti separati. Un altro dato conferma come lo scorso anno non ci siano stati miglioramenti degni del nome anche dopo la fine dell'emergenza sanitaria. Nel 2022, infatti, i comuni 'rifiuti free' risultavano essere 590, 33 in meno rispetto al 2021. Si tratta di quei paesi, grandi e piccoli, dove la produzione pro-capite di rifiuti avviati a ...

... con una delle più importanti collezioni dell'America, dal Gran Teatro de La Habana Alicia ... insalate e succhi freschi, al primo piano siil bar bistrot per piatti a base di ingredienti ...da Inter che possa esserci: una verticalizzazione di Stankovic perfora la difesa rossoblù e... ASSISTENTI : D'Ascanio di Roma 2 e Fratello di. ESPULSI: 2' st Balde (C), 45' st Stankovic (I)...... ospiti avanti al 20 con Lupinetti ma prima dell'intervallo Mezsargsil pari e nella ripresa ...45 ITALIA SERIE C - GIRONE C Audace Cerignola - ACR Messina 20:45 Avellino -20:45 LETTONIA ...

Cammina sul bagnasciuga al Lido di Latina e trova un'anfora romana ilmessaggero.it

Genova. Un viaggio che inizia e finisce nel corpo, partendo dal disequilibrio; un canto che si trasforma in danza per rinascere dal dolore più oscuro; un ...E' accaduto in a Priverno, nella provincia pontina: a perdere la vita Paola Picozza, moglie e madre di una bimba. Intero paese sotto choc ...