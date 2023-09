Largo ai cinquantenni al potere. L’appello di Mastrapasqua

Leggi su formiche

(Di domenica 3 settembre 2023) Il fattore anagrafico viene esibito come elemento derimente per considerare Joe Biden inadatto al secondo mandato come presidente degli Stati Uniti. Ovviamente sono i suoi detrattori che considerano gli 81 anni suonati (nel 2023) un impedimento. Tra gli avversari più scatenati i sostenitori di Donald Trump, che sembrano dimenticarsi che l’ex presidente ne compie 77 di anni. Nemmeno lui un ragazzino. La gerontocrazia si è insediata ufficialmente in quello che a lungo era stato visto come il Paese più giovane del mondo. “Non è un Paese per vecchi “resta solo il titolo di un film (e di un romanzo) che sembrano fotografare un’altra stagione degli Stati Uniti. Con questa premessa dovrebbe essere meno preoccupante guardare all’allegra brigata di nonni (più nonni che nonne, il gender gap funziona anche nella silver society) che affollano la rappresentanza politico istituzionale in Italia. ...