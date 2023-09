L’Arezzo che non ti aspetti | o forse sì

Leggi su lortica

(Di domenica 3 settembre 2023) Rimini – Arezzo 1-2. La prima partita degli amaranto nel campionato di serie C 2023 2024 è uno squillo di tromba. Sì, perché vincere a Rimini non era affatto scontato per una neopromossa e soprattutto perché la squadra di Indiani ha giocato bene, davvero bene. Ancora un paio di nuovi acquisti pesanti non sono in condizione per partire titolari, ma non si è notata la loro assenza. Davvero una bella partita. Un po’ di calo fisico nel finale di gara ci sta, soprattutto alla prima. Cercando di capire, però, ci si imbatte in un Rimini nuovo, che ha una nuova società e ha concluso la campagna acquisti poche ore prima della partita; in più deve amalgamare una squadra rifatta. Quindi c’è da chiedersi: dove arrivano i meriti dele dove i demeriti del Rimini? E’ difficile saperlo, almeno fino a venerdì prossimo, quando Indiani e ragazzi affronteranno la Carrarese ad ...