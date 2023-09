L’Allieva 3 | le anticipazioni trama e cast della quarta puntata

Leggi su tpi

(Di domenica 3 settembre 2023) Stasera, domenica 3 settembre 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica lade3, la terza stagione di una serie televisiva italiana prodotta dal 2016 al 2020 e trasmessa da Rai 1. Creata da Peter Exacoustos insieme ad Alessia Gazzola, è tratta dai romanzistessa scrittrice incentrati sulle vicende del medico legale Alice Allevi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nel primo episodiode3, Alice è distrutta per i sospetti sul tradimento di Claudio e gli restituisce l’anello di fidanzamento, mandandolo su tutte le furie. Per tirarla su, la Wally la coinvolge nel suo progetto segreto e Silvia suggerisce rappresaglie. Intanto un famoso ...