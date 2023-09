LaLiga 2023 2024 | il Barcellona vince 2-1 in casa dell’Osasuna

Leggi su sportface

(Di domenica 3 settembre 2023) Ilinnel match valido per la quarta giornata di Liga. Terza vittoria consecutiva per la squadra di Xavi che, dopo i successi contro Villareal e Cadic, batte 2-1 i ragazzi di Arrasate. Koundé apre le danze al 45? con un colpo di testa su angolo di Gundogan. Il Barca va in gestione ma subisce la rete del pareggio da Avila al 76?. Il match winner è del solito Lewandowski, che su rigore non sbaglia all’86’. Nel finale i blaugrana resistono e centrano un pesante successo esterno. In classifica la squadra di Xavi sale a 10 punti, a pari merito con il Girona, a due punti dal Real Madrid in testa a punteggio pieno. Nella prossima giornata Gavi e compagni saranno impegnati contro il Betis Siviglia il 16 alle ore 21. SportFace.