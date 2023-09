L’agente di Pavard | “Ecco come è andata la trattativa con l’Inter”

(Di domenica 3 settembre 2023) Max Bielefeld, agente di Benjamin, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al passaggio del suo assistito all'Inter

non voleva più giocare come terzino e all'Inter può finalmente giocare al centro. Lasciare la Bundesliga è stata una scelta professionale e di vita', ha affermatoin un recente ...... Galliani eRiso le parti hanno raggiunto'intesa e il ...'Inter annunciadal Bayern Monaco. Di seguito tutti gli ...Tanti i trasferimenti ancora in ballo, dopo Lukaku eil ... CLICCA QUI e scarica'applicazione IOS di Calciomercato.it: segui ...CMIT - Colombo ha lasciato Casa Milan assieme al suodopo ...