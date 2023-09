Lady Diana | morto il padre di Dodi Al-Fayed 26 anni dopo

Leggi su velvetmag

(Di domenica 3 settembre 2023) Si è spento nei giorni scorso Mohamed Al-dell’ultimo amore di. Nel 1997, Imad El-Din Mohammed Abdel Moneim, meglio conosciuto come, morì a Parigi in quello che fu probabilmente il l’incidente automobilistico più famoso del mondo. Aveva 43e la sua morte fece il giro del mondo proprio perché con lui in macchina c’era la sua fidanzata dell’epoca, la principessa. Giusto qualche giorno fa il mondo aveva ricordato la scomparsa della prima moglie di re Carlo, che è deceduta in ospedalel’impatto. Il suo fidanzato dell’epoca,Al-, produttore cinematografico e imprenditore egiziano, invece, èsul colpo. Il terribile incidente è ...