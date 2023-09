La vergogna razzista dell' Olimpico e cosa ci si aspetta dal Milan

(Di domenica 3 settembre 2023) Prima i fischi. Tanti. Poi poche urla sgangherate ma perfettamente udibili nel video postato sui social: "Negro, negro demmerda...". Quindi il corredo dei soliti buu di stampoche accompagnano come colonna sonora, troppo spesso, il calcio negli stadi italiani. Vittima: Romelu Lukaku. Protagonisti: qualche cane sciolto nel settore ospitioccupato dai tifosi del. Unasenza se e senza ma. Chi ha fatto quei cori, o li ha sentiti, non si è nemmeno premurato di evitare di pubblicarli sui social, quasi a rivendicare quanto accaduto. Venerdì 1° settembre, pochi minuti prima di Roma-. Quegli insulti a Lukaku e quegli ululati fanno doppiamente male perché arrivano dalla tifoseria di un club da sempre molto ...

Quindi il corredo dei soliti buu di stampoche accompagnano come colonna sonora, troppo ... Unasenza se e senza ma. Chi ha fatto quei cori, o li ha sentiti, non si è nemmeno premurato ...Signor Ministro ma non siun po'. Ma Lei e il governo di cui fa parte che state facendo ... oltre ad essere attraversato dalla violenzaed essere caratterizzato per una svolta ...... che governa in città, ha denunciato la vicenda sui social network, con toni durissimi: 'Esprimiamo profondo imbarazzo eper il commento a sfondo', si legge in un post su Facebook: '...

Dossier Unione Europea-Tunisia: gli accordi della vergogna Mediterranea - Saving Humans

Nel prepartita della sfida contro la Roma insulti e ululati contro Lukaku. Pochi, ma abbastanza per richiedere una presa di posizione da uno dei club più attenti al tema del razzismo ...“Il Comune di Corbetta è solo, è isolato, non perché gli altri sono brutti e neri e bassi…“: è quanto ha detto il capogruppo del Pd al Comune di Corbetta (Milano) Antonio Cipriano durante la seduta di ...