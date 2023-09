La temperatura perfetta in casa per migliorare il sonno e diminuire il rischio di ictus | lo studio

(Di domenica 3 settembre 2023) Qual è laideale perla qualità del nostroe abbassare i rischi per la salute (come l’)? Lo spiega uno. I disturbi delsono molto più diffusi di quanto si pensi. E ladella nostra stanza da letto può svolgere un ruolo molto importante nel condizionare la qualità del nostro riposo notturno. C’è unaper dormire meglio la notte? – grantennistoscana.itTorniamo a parlare di società della stanchezza. Gli italiani dormono poco e dormono male. Secondo i dati diffusi da Aims – l’Associazione italiana medicina del– sono circa 13,4 milioni quelli che soffrono di insonnia e quasi la metà (46%) non fa niente per cercare di risolvere il ...

Per simulare le condizioni il cui il collega dipinse 150 anni prima, è rimasto sulla cima del monte per circa due ore attendendo l'ora, nonostante unache oscillava tra i - 15° ...Eve Play A IFA 2023 EVE torna nel campo dell'audio, con unaintegrazione nelle case in cui ... un controllore die sensore wireless per Eve Thermo. Con Eve Thermo Control, Eve ...per tutti i tipi di pavimento. Il sensore intelligente Tineco iLOOP™ rileva lo ...forno intelligente funziona attraverso una app integrata e un controllo intelligente della

Questa è la temperatura perfetta per dormire se vuoi ridurre ... greenMe.it

Di fronte ai cambiamenti climatici e a estati dalle temperature sempre più roventi, lo scenario del turismo sta andando incontro a stravolgimenti.Diletta Leotta lancia l'acconciatura perfetta per settembre: capelli lisci ad effetto bagnato. Ecco come ricrearli in maniera super glam ...