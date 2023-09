La tecnologia? Aiuta chi compie i furti Ma può anche prevenirli

Leggi su formatonews

(Di domenica 3 settembre 2023) Non tutto è oro quel che luccica. Lapuòre i criminali, machi vuole prevenire i. Gli ultimi decenni sono stati caratterizzati da una vera e propria esplosione di nuove inventive dal punto di vista tecnologico. Laha dato ulteriori strumenti utili ai criminali – FormatoNews.itL’innovazione tecnologica ha letteralmente dettato il passo della modernità, con l’arrivo dispositivi digitali, smartphone, sistemi di automazione, robot e tanto altro. Ma se questo è divenuto sinonimo di progresso, non tutto si è rivelato una svolta in positivo.la, infatti, può essere un’arma in più per i criminali che compiono i, ma può essered’aiuto per chi vuole ...