La Sirenetta | il live-action spiega una delle teorie più famose su Ursula

(Di domenica 3 settembre 2023) Come per molti altri classici Disney, esistono diversesu La, e una in particolare ha molto più senso dopo il remakedel film. La versione animata della Disney è molto diversa dalla fiaba su cui si basa, il che rende difficile trovare una risposta a un paio di misteri lasciati dal film. Ci sono state diverseche offrono possibili risposte a queste domande o che ampliano alcuni momenti della storia, e una teoria è ora più probabile che sia reale grazie al remake. La: ilspiegherebbe perchési trasforma in Vanessa Halle Bailey as Ariel in Disney’sTHE LITTLE MERMAID. Photo ...

Ilaction della "" blackwashed ha generato una perdita di 130 milioni di dollari che, sommate a quelle precedenti, come ha fatto notare l'analista Vaillant Renegade , portano Disney a ...Da non perdere poi ' La', l'ultimoaction della Disney uscito nelle sale cinematografiche a maggio 2023. La pellicola, diretta da Rob Marshall, racconta la storia della...Disney+ LaUltimo remakeaction dei classici Disney in ordine di tempo, il film di Rob Marshall attraversa le linee dell'originale del '95 per offrirne una versione in equilibrio tra ...

La Sirenetta live action, Disney annuncia la data di uscita in streaming Adnkronos

Inoltre, questa settimana arriveranno nel cloud i primi titoli di Xbox Game Pass, tra cui 25 nuovi giochi.Direttamente dalla GamescomGeForce NOW offre ai suoi gamers titoli AAA in streaming dal cloud ...Rilasciate le immagini dei personaggi principali della serie animata per bambini 'Ariel' di Disney Junior, spin-off del film La Sirenetta.