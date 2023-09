La Promessa | anticipazioni 7 settembre | Jimena e Cruz tramano contro Manuel Juan viene ritrovato

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 3 settembre 2023) La: vista la situazione di, auno stratagemma (meschino) e coinvolge. Gregorio continua a creare problemi alla servitù e c’è un colpo di scena finale sul barone. Lavuole approfittare della situazione diè sua complice Tra le varie sorprese che ci regalerà “La“, ci sarà una decisione diriguardo a: dato che quest’ultimo non ricorda più che erano fidanzati e che stavano per sposarsi, lei vorrà che gli venga raccontato che erano innamoratissimi, per convincerlo a compiere davvero il ...